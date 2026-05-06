板野友美（34）が6日、インスタグラムを更新し、2007年（平19）5月〜19年、所属したホリプロからの独立を発表した。「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。15歳から19年間、本当にお世話になりました。思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。ホリプロの皆さんは、本当に優しく、温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります」と感謝した。

一方で「人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません。昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました」と芸濃生活20年を25年に迎え、今後について考えたと説明。「その中で、『もう一歩、自分で進んでみたい』

と思うようになり、この決断に至りました」と独立の経緯を明かした。

「正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです。これまで出会ってくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています。そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります。今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです 板野友美」と抱負をつづった。