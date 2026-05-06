【男性が選ぶ】春に行きたい「香川県の旅行先」ランキング！ 2位「金刀比羅宮」、1位は？【2026年調査】
環境の変化が多い4月は、日常を離れて心身をリセットできる静かな場所への一人旅や、気心知れた友人とのドライブが最高のぜいたくです。新緑が芽吹き、柔らかな風が吹き抜けるこの季節にこそ訪れてほしい、大人の休息地を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「香川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「春の暖かくなってきた時期に有名なこんぴらさん参りをしてみたい」（20代男性／滋賀県）、「桜のトンネルを味わいたい」（50代男性／岐阜県）、「金刀比羅宮は『こんぴらさん』として有名で、長い石段を登る達成感を味わいたいと思い選びました。春は気温がちょうど良く、参道の雰囲気も楽しめそうです。周辺の街並みやうどん店巡りも合わせて楽しめるため、春の旅行先として魅力を感じました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは、「春風にあたりながら渡ると景色もよく気持ちよさそう」（40代男性／北海道）、「瀬戸大橋に行ってみたい理由は、本州と四国を結ぶスケールの大きな橋を実際に見てみたいと思ったからです。海の上を長く続く橋は迫力があり、車や電車で渡ることで普段とは違う特別な景色を楽しめる点に魅力を感じました」（20代男性／千葉県）、「絶景を楽しんでみたいから」（40代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「香川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：金刀比羅宮／59票2位は「こんぴらさん」の愛称で親しまれる「金刀比羅宮」。春は参道の石段周辺に桜が咲き、厳しい階段の上りも爽やかな気分で挑めます。御本宮からの讃岐平野の眺望は圧巻。達成感のあるアクティブな参拝と、うどん巡りをセットで楽しみたいというガッツリ系の旅行を好む男性から支持されています。
回答者からは、「春の暖かくなってきた時期に有名なこんぴらさん参りをしてみたい」（20代男性／滋賀県）、「桜のトンネルを味わいたい」（50代男性／岐阜県）、「金刀比羅宮は『こんぴらさん』として有名で、長い石段を登る達成感を味わいたいと思い選びました。春は気温がちょうど良く、参道の雰囲気も楽しめそうです。周辺の街並みやうどん店巡りも合わせて楽しめるため、春の旅行先として魅力を感じました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
1位：瀬戸大橋／77票見事1位に輝いたのは、香川と岡山を結ぶ「瀬戸大橋」です。春の霞がかった瀬戸内海を渡るドライブは、男性にとって最高の開放感。与島パーキングエリアからの絶景も人気です。巨大建造物の迫力と美しい多島美を同時に楽しめる点や、ツーリングの目的地としての魅力が首位獲得の要因となりました。
回答者からは、「春風にあたりながら渡ると景色もよく気持ちよさそう」（40代男性／北海道）、「瀬戸大橋に行ってみたい理由は、本州と四国を結ぶスケールの大きな橋を実際に見てみたいと思ったからです。海の上を長く続く橋は迫力があり、車や電車で渡ることで普段とは違う特別な景色を楽しめる点に魅力を感じました」（20代男性／千葉県）、「絶景を楽しんでみたいから」（40代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)