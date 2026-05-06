5月6日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、停戦中にも関わらず、ホルムズ海峡でアメリカとイランの双方が武力行使を行ったというニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「トランプ大統領は4日、ホルムズ海峡でイランの小型船7隻を撃沈したと明かしました。

アメリカ軍は4日から海峡で通航支援を行っており、トランプ大統領は撃沈の理由を『韓国の貨物船を含めた無関係の国々をイランが攻撃したためだ』と説明しました。

ホルムズ海峡でアメリカ軍がイランの小型船を撃沈という報道ですが、イランはイランで『攻撃』というふうに言っていますし、また攻撃が始まったって感じですよね？」

森永康平「そうですね。先月に停戦を発表しているわけですよね。ただ一方で、そのホルムズ海峡をイラン側が封鎖すると言い、アメリカは逆封鎖すると言っていて。で、アメリカ側の言い分としては『イランの発着する船と、通航料を払っているような船を叩くぞ』と。

一方で、今月の4日になってから『プロジェクト・フリーダム』と言って、『安全に運航できる誘導をしますよ』という計画を始めたと。

イラン側はこれに対して、『こんなものは行き詰まった計画だ』と、

アラグチ外相が即座にその発言を否定しに行っていたわけなんですけども。

で、実際に双方で攻撃が起きると。これはまさしくイスラエル・ハマスだったりとか、ロシア・ウクライナで見られた『停戦しましょう』と言ってお互い合意しているにもかかわらず、その停戦期間中に攻撃をするという。

まあ『結局こうなるでしょ』というですね。戦争をしている中で停戦交渉したところで、絶対に何かしら理由をつけて、どっちかが破ってどっちかが報復してということになりますから、『全く同じ現象が起きたな』というところですよね」

寺島「はい。で、トランプ大統領は4月7日にイランとの一時停戦を発表してから1ヶ月近くが経って、恒久的な戦闘終結に向けた交渉が停滞する状況に対し、

『しびれを切らしたようだ』と産経新聞には出ています。

トランプ大統領が商船の海峡通航支援策を開始した4日、ホワイトハウスで開かれた会合で『32％』という数字に言及。AP通信などが4月16日から20日に実施した調査で示された、イランに対する攻撃の支持率です。

トランプ大統領はこの結果を『フェイクだ』としつつ、調査を批判しているのは、それだけ世論調査を気にしているとも受け取ることができると言います。

まあ気にしない人はいないでしょうけれどもね」

森永「そうですね。ただ一方で、その32％っていう数字でも動じないみたいなことを言っている人は結構いるんですね。

もちろん、それは比較的トランプさんを支持しているような人たちかな？

アメリカのニュースとか専門家の意見なんか見ていても、比較的トランプ寄りのコメンテーターの発言を見てみると、『この32％自体はそんなに気にする必要はないんだ』と。

で、その背景を探ってみると、やはり『MAGA（マガ）』と呼ばれる熱狂的な支持層が支えてくれているから問題ないっていうことがあるんですが。

ただ気をつけなきゃいけないのは、そのMAGAと呼ばれる支持層の中でも、最近話を聞いていると、やっぱり割れてるんですよね。

みんながみんなもう『何も考えずに支持なんだ』って言っているのかっていうと、そんなことはなくて。やっぱりトランプさんのあの『文明を破壊する』みたいな、『一夜で文明がなくなる』みたいな発言に関しては、すごく批判的な、いわゆるMAGAを自称している支持層でも『あの発言は違う』と。

そもそも『今回のイランへの攻撃は違う。これはいわゆる本当のMAGAではない』っていうような形で、支持層の中でも今、割れが生じている」

寺島「MAGA……『Make America Great Again』の略称ですね？」

森永「そうなんです。つまり『アメリカ・ファーストだって言ってたじゃないか。

でも今、蓋開けてみたらどうなんだ？』と。『ベネズエラやったりイランやったり、全然アメリカじゃない、国内の話じゃないじゃないか』っていうところで割れているので。

実はやっぱり、この支持層が熱狂的だから大丈夫だと。岩盤だと思っていたところが割れているっていうところ、ここは少なくともトランプ陣営は気にはしていると思います。数字というよりは、数字が低くても大丈夫だって言ってたその支持層自体が割れてしまっている。

ここはかなり気にしているんじゃないかなと思いますね」