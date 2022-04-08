◇セ・リーグ 阪神3―7中日（2026年5月5日 バンテリンD）

阪神・前川がまたバンテリンドームで打った。高々と舞い上がった打球は右中間ホームランウイング席に着弾。劣勢にあって若虎が放った希望の一発に、左翼席の虎党から歓声が上がった。

「昨年は（1本目の本塁打が）最終戦だったので。早い段階で出たことは良かった」

そう振り返った今季1号は、5点劣勢の7回2死から飛び出した。カウント1―1から金丸が投じた3球目のスライダーを仕留め、アーチを描いた。これで今季のバンテリンドームでは打率・417（12打数5安打）で5打点。前日4日も初回に走者一掃の3点適時二塁打を放つなど好相性を誇る。三重県出身の背番号58。準地元ともいえる名古屋でその存在感は際立つ。

「左ピッチャーから結果を出したというところは良かった」

今季初めて、左投手の先発時にスタメン起用された。それも、相手はWBC日本代表にも選出された金丸。1、2打席目は封じられたが、“三度目の正直”で迎えた打席で一発回答だ。実力派左腕から放った一打に、大きな価値がある。

左翼の定位置獲得へ一直線に突き進む。開幕から中川、福島、岡城らがひしめく最激戦区のポジション。長打力にたけ、右投手のみならず、左投手からも快打を重ねた前川が、争いに終止符を打つべく奮闘が続く。

「真っすぐに対してのアプローチがまだまだだと思う。そこをもう少し、見つめ直さないといけない」

2戦連続で快音を残しても、反省の言葉が口をついた。定位置を確保するには、結果を出し続けるしかない。昨年から“猛虎の泣きどころ”となっている「6番」と「左翼」。この2つを一気に解決するべく、アピールを続ける。（松本 航亮）