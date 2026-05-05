ふくれな、第1子妊娠発表 夫・がーどまんとの生配信で報告「1年間妊活して赤ちゃんができて」
【モデルプレス＝2026/05/05】YouTuberのがーどまん（27）とふくれな（26）が5月5日、がーどまんのYouTubeチャンネルにて生配信を実施。ふくれなの第1子の妊娠を発表した。
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「2人から報告があります」と題して生配信を実施した2人。がーどまんは「発表させていただくんですけど」「色々ありまして、動画でも発表できなかったんですけど」と前置きし、「れなちゃんが妊娠しました」とふくれなの妊娠を発表。「1年間妊活して赤ちゃんができて」と妊活していたことも明かした。
このタイミングでの発表については「会社の解散とかがあって、その後暴露みたいなことがあって、動画が上げられなかったんです」と説明。ふくれなのもとにも脅迫電話が届いたほか、ストレスによる切迫早産で安静にしていたことなども明かした。
がーどまんは「大幸せにします。約束します」と宣言。4月30日にTwitchやYouTubeなどでのストリーマー活動への転向を発表したことについては「YouTubeやってて、休みがなかったんですよね」と話し、「配信やったら1日3時間で、あとは家族の時間にできるんじゃないかなと」と、家族との時間を作るための決断であることも明かした。
さらに「赤ちゃんの性別発表をしたいと思います」とケーキの箱を持って登場したがーどまん。「切ったら出るやつが間に合わなくて、出したらわかります」と話し、カウントダウンすると箱から出てきたのはピンク色のケーキ。「女の子でした」と子どもの性別を発表した。ふくれなは「よかったみんなに言えて」と安堵の表情を見せていた。
がーどまんとふくれなは、2023年11月に結婚を発表。2024年9月22日には、挙式を報告していた。（modelpress編集部）
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◆ふくれな、第1子妊娠を発表
「2人から報告があります」と題して生配信を実施した2人。がーどまんは「発表させていただくんですけど」「色々ありまして、動画でも発表できなかったんですけど」と前置きし、「れなちゃんが妊娠しました」とふくれなの妊娠を発表。「1年間妊活して赤ちゃんができて」と妊活していたことも明かした。
がーどまんは「大幸せにします。約束します」と宣言。4月30日にTwitchやYouTubeなどでのストリーマー活動への転向を発表したことについては「YouTubeやってて、休みがなかったんですよね」と話し、「配信やったら1日3時間で、あとは家族の時間にできるんじゃないかなと」と、家族との時間を作るための決断であることも明かした。
◆がーどまん＆ふくれな、第1子の性別公表
さらに「赤ちゃんの性別発表をしたいと思います」とケーキの箱を持って登場したがーどまん。「切ったら出るやつが間に合わなくて、出したらわかります」と話し、カウントダウンすると箱から出てきたのはピンク色のケーキ。「女の子でした」と子どもの性別を発表した。ふくれなは「よかったみんなに言えて」と安堵の表情を見せていた。
◆がーどまん＆ふくれな、2023年11月に結婚
がーどまんとふくれなは、2023年11月に結婚を発表。2024年9月22日には、挙式を報告していた。（modelpress編集部）
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