「これでみんな…こどもの日」…USJが公開した「お菓子？」に反響続々「頭脳は子供で見た目はオッサンなんですがどうしようもないですか？」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）が5日、公式Xで「こどもの日」にちなんだアイテムを紹介し、反響を呼んでいる。
【写真】USJに売っていた…「APTX4869」
「最近、なぜかこのお菓子？が売れるんですよね...」と披露したのは、『名探偵コナン』のラムネ。工藤新一を子ども化した薬「APTX4869」を模したもので、リアルな仕上がり。
これに対して「これでみんな…こどもの日」「良い所まで年取ると子供に戻りたくなるんだよ、、」「やっぱみんな子どもに戻りたいんだな…」「少子化対策ですな！」や、さらに「頭脳は子供で見た目はオッサンなんですがどうしようもないですか？」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】USJに売っていた…「APTX4869」
「最近、なぜかこのお菓子？が売れるんですよね...」と披露したのは、『名探偵コナン』のラムネ。工藤新一を子ども化した薬「APTX4869」を模したもので、リアルな仕上がり。
これに対して「これでみんな…こどもの日」「良い所まで年取ると子供に戻りたくなるんだよ、、」「やっぱみんな子どもに戻りたいんだな…」「少子化対策ですな！」や、さらに「頭脳は子供で見た目はオッサンなんですがどうしようもないですか？」など、多数のコメントが寄せられている。