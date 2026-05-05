「浄化作戦」再び！？歌舞伎町で毎日のように行われている「静かな摘発」とは？

「報道されない摘発」が日常的に

日本最大の繁華街である新宿・歌舞伎町で、違法行為を行っているスカウトや客引きの摘発が相次いでいる。「第二次浄化作戦」「静かな摘発」とさえ呼ばれ始めているこの動きのウラでは何が起きているのか。

警視庁は１月に「トクリュウ」との関係が示唆されている指定暴力団住吉会傘下の「幸平一家」に対し、新たに特別対策本部を設置。さらに４月１日からは、捜査を指揮する本部長を刑事部長から副総監に格上げし、体制を強化した。組織の中枢に近い立場の幹部をトップに据えることで、各部署を横断的に指揮できる体制を整え、取り締まりの一層の強化を図る狙いがあるという。

警視庁によると、これまでに検挙されたトクリュウメンバーによる犯罪で幸平一家の関与が指摘されている。その内容は特殊詐欺やSNSを利用した投資詐欺、ロマンス詐欺のほか、強盗や窃盗、違法薬物の流通、さらには性風俗店へのスカウト行為など、多岐にわたる。

歌舞伎町の事情に詳しい関係者によれば、今、歌舞伎町では「毎日のように誰かが摘発されている」という。

「路上のキャッチやスカウトが私服警官に逮捕されていますが、まったく報道されていません。キャッチやスカウト連中の間で『あいつが摘発されたらしい』『あいつも知らない間にパクられた』といった話が飛び交っています。いつの間にか１人ずつ消えていくので、歌舞伎町では、“静かな摘発”が行われていると言われています」

繁華街での摘発は今年４月に入って、さらに活発になっているという。「ここまでの規模は初めて」と語るのは路上でキャッチをしているという30代の男性A氏だ。

「この場所で客引きをして７年目くらいですが、最近は毎日２〜３人が逮捕されている。僕の目の前でも取り押さえられました。みんな外販（キャッチ・客引き）とスカウトです。そこら中に警察がいます。私服警官もかなりの人数が投入されているようで、４月で年度が変わって厳しくなったのかなと思っていましたが、違うふうにも思えます」

目的は「幸平一家」潰し？

警察による摘発を目撃したという人は複数人おり、いずれも私服警官たちによるものだった。この私服警官たちの動きも今までとは変わったという。とあるスカウトグループのメンバーだというB氏（30代男性）は証言する。

「スカウトたちの間で私服警官の傾向などを共有していましたが、今の私服警官は、その傾向からは外れています。これまではスーツにジャケット姿の二人組というのがテンプレの服装でしたが、今は当てはまりません。

上はトレーナー、下はスウェットという動きやすい軽装だったり、髪を金髪している私服警官がいて、ぱっと見、僕らと区別ができません。スカウトやキャッチについてかなり調査しているみたいで、スカウトと普通に雑談をして情報を得ている警官もいます」

私服警官たちも路上に紛れ込みながら、逮捕の機会をうかがっているのだ。

摘発の増加は、警視庁が本腰を入れて取り組んでいる『幸平一家潰し』に関係しているのか。歌舞伎町の路上で違法な商売をしているスカウトやキャッチのような人たちからみかじめ料を回収している、「集金」のC氏から話を聞くことができた。彼によると「無関係とは言えない」とのことだ。

「摘発を受けているのは、暴力団をケツ持ちにしているスカウトやキャッチたちです。とはいえ、歌舞伎町で路上商売をしている連中の後ろには、多くの反社や半グレが絡んでいるので、誰が逮捕されても不思議はない。あくまで主観ですが、一連の摘発では幸平一家に関係する人間の逮捕が多いと感じています。今回の警視庁はかなり本気だと、歌舞伎町で裏の商売をしている連中は噂してますね。

私たちのグループは路上商売の権利が月５万円ですが、幸平一家の系列は恐らくみかじめ料が高いのでしょう。下っ端はいろいろとカネがかかるみたいですね。そのせいか無理な客引きが目立つため、それを私服警官が見つけて逮捕といった流れです」

しかし、C氏によればこのような摘発はあまり意味がないそうだ。

「逮捕されているのは末端の末端。これだけ摘発が続いても、今のところは問題ないと考えています。ただ、半年以上、警察の見回りが強化されると状況は変わると思います。新人の半グレを外販に行かせてもすぐにパクられるのであれば、いずれ人がいなくなってしまいますから……」

違法かつ悪質な行為をしている反社会的勢力への取り締まり強化は、一般市民にとってもありがたいことだ。だが、一過性の取り締まり強化では、すぐに元の状態に戻ってしまう。警察の“本気”はいかほどのものだろうか。

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取材・文・写真：白紙緑（2、3枚目）