歌手の小林幸子が、6日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。



【写真】金髪でギャルな格好も！紅白以外の衣装もすごかった まさにラスボス

「歌謡界のラスボス」の名にふさわしいド派手な衣装で登場の小林。10歳でのデビュー以来、60年以上休みなく走り続けてきたが、今年1月に人生初となる「1カ月の長期休暇」を取得した。かつて「休むことは罪悪」と考えていたが 、休暇中は時間を気にせず美術館を巡り、自宅では愛猫たちとゆったり過ごした。



長期休暇を過ごす中で、自身の歌手生活も振り返ったという。あらためてこれまで支えてくれた人たちへの感謝と、自分自身への感謝を口にする。また、15歳で家族の生活を支える立場となった苦難の時代や、15年近くヒットに恵まれなかった下積み時代の試行錯誤、そして「おもいで酒」の大ヒットから現在に至るまでの激動の歩みも振り返る。



また劇場版ポケットモンスター第1作「ミュウツーの逆襲」(1998年)のエンディングテーマ「風といっしょに」以来、ポケモン関連の曲に携わり、“ラスボス”の愛称が広まった。



（よろず～ニュース編集部）