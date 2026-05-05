本日5月5日（火・祝）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「旅のトラブル大報告会」。

オープニングでは、「御殿」初登場の渡辺翔太（Snow Man）が「テレビで見るよりこんなにさんまさんと近いんですね」とビックリ。明石家さんまが「俺、こっち側（ゲスト席）の経験ないからな」と言うと、ゲストたちから「1回座ってみましょうよ」と声がかかり、端の席に座ってみると「俺ここ!?」「こういう景色なんだ」と初めて見る光景を面白がる。

トークテーマ「今だから笑える旅のハプニング」では、渡辺がイタリア・ミラノのホテルで体験したまさかの出来事を告白。「ホテルの方がニコニコしながら部屋までついてきて」「電動ドリルを持った人が部屋に入ってきて」という話に一同驚愕。さんまも「犯罪ちゃうか？」と心配する。しかし、「怖かったです。ガウンを着て硬直していた」という渡辺の言葉に、「ガウン!?」「それもおかしい」とツッコミが。

風間俊介は、宿泊したホテルから届けられた“身に覚えのない忘れ物”に愕然としたエピソードを披露。「日本全国の皆さんに信じて欲しいんですけど」と声を大にするも、さんまが「お前」と疑いの目を向けた瞬間に「違います!!」と声を荒げ、ほかのゲストたちから「早い早い！」となだめられてしまう。

“衣装トラブル”の話になると、細川たかしが地方のディナーショーに衣装が届かなかった際に切り抜けた方法や、スキージャンプの小林陵侑選手が試合でヘルメットが届かなかった際にある選手のヘルメットを借りた話などで大盛り上がり。この流れで話を振られた渡辺が、しどろもどろに話を始めると、さんまから「この話ないやろ、諦めたほうがいい」と通告が。隣に座る風間がセコンドとなり「まだいける！カリスマックスいける！」と激励するも、さんまから意外な言葉が返ってくる。その後も、“早着替え”の話を振られた渡辺と風間が「いけるいける」とこそこそ打ち合わせをするも、さんまがまさかの行動に出る場面が。

西川貴教には、ライブのためブラジル・サンパウロに向かっていたはずが、到着した空港がサンパウロではなかったという衝撃の出来事が。海外ならではのその事情にさんまは「それは珍しいケースやな」と目を丸くする。初登場の平祐奈は、初めてひとりでドライブ旅行に行った際、「1人だけの貸し切り状態の温泉に入りながら姉・平愛梨とテレビ電話をしていたところ、温泉に行ったら目の前に男性がいた」というハプニングが。さらに、海外旅行を親から禁止されているにもかかわらず、一人でアイスランドに行き、温泉に入りながら姉・愛梨とテレビ電話をしていたところ、「祐ちゃん、後ろ！」と言われ、振り向くとそこに…!?

トークテーマ「旅行を最大限に楽しむ私だけのマル秘テクニック」では、渡辺が芸能人ならではの「人に任せる」というテクニックを披露。コーディネーターよりもディズニーに詳しいという風間は、「さんまさんにぜひ行ってほしい」とオススメのディズニープランをプレゼンする。

さんまが「聞きたくない」と拗ねる大沢夫婦、しずちゃん（南海キャンディーズ）夫婦の幸せそうな旅行話や、旅を楽しむアイテム紹介、現地のおいしいお店を探すテクニックも！

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：飯尾和樹（ずん）、大沢あかね、大吉洋平、風間俊介、小林陵侑、しずちゃん（南海キャンディーズ）、平祐奈、伊達花彩（いぎなり東北産）、西川貴教、細川たかし、本仮屋ユイカ、渡辺翔太（Snow Man） ※五十音順・敬称略