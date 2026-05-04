(岡本善久アナウンサー)

「鹿児島市の平川動物公園です。オープンしてもう1時間半以上たっているんですが、ご覧ください。大行列が出来ています。どこまで続いているんでしょうか？あそこが最後尾ですね。多くの人が訪れています」



平川動物公園には開園から1時間半以上たっても列ができました。園では混雑を見込んで開園時間を30分前倒し。平川動物公園の隣、錦江湾公園側に臨時ゲートを設けて対応しています。





平川動物公園は2025年10月から入園料が値上げされ、鹿児島市内の人は500円から750円、鹿児島市外の人は500円から1000円になりました。値上げしてから初めてのゴールデンウィークです。(来園者)「今までが安すぎた。(入園料が)上がっても行く」(来園者)「年間パスポートを持っているから（入園料を)払わない。何回ぐらい来るのですか？月に1回。元取っていますね（笑）」(来園者）「子どもたちが大満足している」(来園者）「何をみましたか？ライオン、ゾウさん、キリン、シマウマ。どうでしたか？楽しかった」平川動物公園によりますと4日の来場者は約7300人。ゴールデンウイーク期間中では最多だとということです。(来園者)「遠出は出来ないから近場ですませています」遠出を控え、近場で一日中楽しめるレジャーとして人気です。(子どもたち)「ぞうさ～ん」(子どもたち)「すごいね、ゾウさん！ゾウさん、うんこしてる」(子どもたち)「楽しい。どうして？いっぱい動物がいるから。かわいい動物がいた。大好き。動物園に来るとどんな気持ちですか？うれしい気持ち」園内では手作り弁当を広げる家族連れの姿も多く見られました。物価高の中、節約しながらレジャーを楽しむ工夫です。(来園者)「経費節減です」(来園者)「人込みの中に入るよりは、こういうところでお弁当を広げた方がいい」５日のこどもの日は、小・中学生の入園料が無料になるということです。