『破墓／パミョ』の制作陣による日常浸食型ミステリーホラー『怪速急行■■行き』（英題：GHOST TRAIN／原題：괴기열차）が７月31日(金)より公開されることが決定した。■■は、“ピーー”と読めばいいらしいぞ。

本作は“人が消える”駅の謎をめぐる物語。再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョンは、起死回生を賭けて、国内でもっとも行方不明者が発生すると噂される地下鉄「光臨駅」の都市伝説を動画配信サイトに公開。動画はたちまちバズり、一夜にしてランキング上位へと躍り出る。再生数への飽くなき欲望が止まらない彼女は、“人が消える”駅の真相を求め、戻れない闇へと足を踏み入れていく。

乗客が一人、また一人と消えていく特報映像がこちら。

監督を務めるのは、『破墓/パミョ』の制作陣が才能を見出したタク・セウン。ホラージャンルの独立映画・短編映画で経験を積んだ新進気鋭の監督だ。主人公の動画クリエイター、ダギョン役は「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」のチュ・ヒョニョン。ダギョンに駅の奇妙な噂を聞かせてくれる駅長役をゾンビドラマ「今、私たちの学校は…」のチョン・ベスが務める。

『怪速急行■■行き』 （※■■の読み方は“ピーー”）

７月31日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

出演:チュ・ヒョニョン チョン・ベス チェ・ボミン 監督:タク・セウン

配給 : ショウゲート

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