ブレイク中の筋肉芸人・青木マッチョさんが、自身のインスタグラムを更新。

愛車のバイクを購入したことを明かしました。



【写真を見る】【 青木マッチョ 】 「ハーレーのファットボーイを買いました」 安藤なつも祝福 「消防士時代にFAT BOY乗っていて また新たにFAT BOY乗りたいとの願い叶えられて良かったね！」



青木マッチョさんは「ハーレーのファットボーイを買いました。なつさんとお揃いです。」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、青木マッチョさんと、人気お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさんが、笑顔でバイクに跨る姿や、愛車のバイクの姿などが見て取れます。







一方、安藤なつさんも自身のインスタグラムに、青木マッチョさんととの２ショット写真をアップし「消防士時代にFAT BOY乗っていてまた新たにFAT BOY乗りたいとの願い叶えられて良かったね！おめでとうございます」と、投稿。









続けて「うちの青FAT BOYもカッコいいんだから！」と、書き添えています。







これらの投稿にファンからは「カッコ良すぎます 夢が叶って嬉しい」・「ハーレー カッコいいですね！もちろんマッチョさんもカッコいいです♥」・「納車おめでとうございます 楽しいバイクライフをそして何より安全運転で…」・「お二人ともハーレーが似合います」・「なつさんのハーレーもマッチョさんのハーレーもバイクに乗る２人の姿もカッコいいです！！」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】