目黒蓮がラフな座りポーズで脚の長さ際立つ！オールブラックでクールな表情から柔らかな笑顔まで魅せる洗練ポートレート3枚に「イケメンすぎる」「素敵」「どの表情も最高」の声
【写真】目黒蓮のポートレート（全3枚）／過去の洗練オールブラックスタイル
フォトグラファー・河内彩が自身のInstagramで、『MOVIE WALKER PRESS』で撮影した目黒蓮（Snow Man）のポートレートを公開し、洗練されたビジュアルに注目が集まっている。
■オールブラックコーデで際立つ端正なビジュアル
公開された写真では、目黒がブラックのジャケットに同色のインナーとパンツを合わせたオールブラックコーデを披露。無駄を削ぎ落としたスタイリングの中で、目黒の整った顔立ちやシャープな輪郭がより際立っている。
カメラを見つめるカットでは、クールで静かな存在感を放ちつつ、どこか色気を感じさせる表情を見せている。
別カットでは、ボックスに腰掛けて脚を大きく広げたラフなポージングや、頬杖をつきながら柔らかな笑顔を浮かべる姿も公開されている。
シンプルながらも洗練された空間の中で、クールさと柔らかさを行き来する多彩な表情が印象的な仕上がりだ。
SNSでは「美人さん」「脚長い」「イケメンすぎる」「どの表情も最高」「素敵」「優しい表情」「このやわらかな目がだいすき」といった声が寄せられている。
■過去にも見せたオールブラックの洗練スタイル
Snow Man
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