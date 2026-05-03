4月28日、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が体調不良のため、当面の間休養することを発表して衝撃を与えた。回復が待たれるが、SNSでは休養発表前のロケで日村が見せた “異変” が心配されている。

日村に関して、所属事務所は公式サイトで《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》と発表。コンビ、個人ともに多くのレギュラー番組を抱える日村だが、26日の『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）での様子が注目を集めていた。

「長野県軽井沢の貸別荘を訪れたときのことです。別荘には、薪ストーブを使用した本格的なフィンランドサウナがあり、日村さんも体験することになりました。

サウナで汗を流し、水風呂に浸かったあと、大自然のなかで外気浴をしながら、いわゆる “ととのう” 状態に入ったのですが、日村さんは突然顔をクシャクシャにして体を震わせ、『ウソでしょこれ？』と涙を流したのです。この “号泣姿” を心配するファンもいたようです」（芸能記者）

実際、Xでも、

《日村氏プライベートサウナで整ったあと外のベンチ（？）で寝転がりながら泣いてたけど幸せすぎて泣いてるのかと思ったら 複雑な感情すぎて泣いてたのかな？》

《先日のせっかくグルメの軽井沢で、サウナに入り整わせている時、ビーチチェア一から起きれなくなった。ふざけている様子はなくかなりの激務を思わせるものだった》

など、日村を案じる声が聞かれていたのだ。

「かねてから、日村さんは芸能界屈指のサウナ好きを公言し、週3〜4回通っていることをラジオ番組などで明かしています。

今回も、美しい景色や自然豊かな地での開放感に感極まり、涙を流したことも考えられますが、連日テレビに出ずっぱり状態だったため、疲労が蓄積していたのではないかと見る向きもあるようです。

また、この日のグルメロケで、総重量500グラムのから揚げ定食を食べることになった際、日村さんが料理をスタッフにシェアする場面もありました。大食漢で、日ごろはデカ盛りメニューもペロリと平らげる姿が印象的なだけに、視聴者から健康状態を心配されたようです」（同前）

5月3日の『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!』（TBS系）では、コンビで出演するなど、休養発表後も収録済みの番組で元気な姿を見せている日村。ただ、その多忙ぶりは懸念されていたようだ。

「4月30日のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、岡村隆史さんが日村さんの休養に言及し、日村さんが週末は地方ロケが続いていたことを明かしました。

直近でも、同日放送の『ひむバス!』（NHK）では愛知県、今回の『せっかくグルメ』では軽井沢を訪れています。53歳になっても積極的にロケに繰り出し、番組を盛り上げていますが、地方ロケの詰め込み状態に不安を抱く人もいるのでしょう」（同前）

まずは体調を最優先し、再び元気な姿が見られることを願うばかりだ。