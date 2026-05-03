NTTドコモビジネスレディス第2ラウンド

国内女子ゴルフツアーのNTTドコモビジネスレディスは2日、千葉・浜野GC（6704ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。5位で出た平塚新夢（Knomak）は8バーディー、3ボギーの67で回り、通算10アンダーで首位と2打差の2位に浮上した。かつて「天才少女」と呼ばれながら、難病を患い、2024年11月に7度目の挑戦でプロテストに合格した26歳。レギュラーツアーでは初の最終日最終組も決まり、アテスト後には「感慨深い」と口にした。首位は12アンダーの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）で、天本ハルカ（明治安田）が平塚と同じく10アンダーの2位。なお、今大会は前日の第2日が雨天で中止になり、54ホールの短縮競技に変更された。

最終9番パー5。平塚は残り1メートル、スライスラインのバーディーパットをカップの左縁から入れた。帝王ジャック・ニクラウスを彷彿とさせる深い前傾からの慎重なストローク。この一打で初の最終日最終組が決まり、取材対応では実感を込めた。

「微妙なラインで危なかったですが、入って良かったです。今回、（主催者）推薦で出場させてもらって最終日最終組でプレーできるのは、本当に奇跡的で過去のことを思うと感慨深いです」

宮城県出身の平塚は9歳でゴルフを始め、中学3年で出場した世界ジュニアマッチプレー選手権を制した。明秀学園日立高3年時にはステップ・アップ・ツアーの静ヒルズレディース 森ビルカップで史上5人目のアマチュア優勝を果たすなど、「天才少女」と称された。

しかし、卒業後の2018年に受けた1度目のプロテスト受験は1次予選通過も、群発頭痛で2次予選を欠場。その後、医師に「成人発症スチル病」と診断された。国内では、人口10万人のうち、3.7人が患う希少な難病だった。「力が入らず、関節痛で立ち上がったり、起き上がったりするのも大変でした」。症状を抑える薬の副作用で顔がパンパンに丸くなる「ムーンフェイス」にも悩んだ。

筋力が減り、脂肪だけが増える症状もあった。体重が一気に10キロ以上増。だが、5人組ダンス＆ボーカルグループ・Da-iCEの花村想太への「推し活」があったことが心の支えになったという。プロテストに合格した直後、平塚はこう話していた。

「生きていた中で一番うれしいです。バカげているように思われるかもしれませんが、私はずっと好きな歌手に支えられてきました。病気になってから好きになったDa-iCEの花村想太さんです。試合の合間にライブやイベントに行っては励まされてきました」

心掛けるマイペース「大人になってこんな戦いができるなんて幸せ」

そのスタイルは今も変わらず、「今朝も聴いてきました。花村さんのDa-iCEとは別で活動している（4人組バンド）Natural Lagの曲です」と声を弾ませた。

プロ2シーズン目で視野に入ったツアー初優勝。ジュニア時代から日によってスコアの差があることから、父・俊郎さんには「くじ引きみたいなゴルフだな」と言われてきた。だが、今大会は67、67。昨季優勝したステップ・アップ・ツアーの中国新聞ちゅーピーレディースカップでは69、67、67の通算13アンダーで2位に4打差をつけた実績もある。それでも、平塚は自分を見失わずに言った。

「緊張はすると思います。自分らしくないゴルフになるかもしれません。でも、大人になってこんな戦いができるなんて幸せですし、感謝を持ってプレーしたいです」

つらい経験もしてきたが、難病を患った際も「仕方ない」と受け入れた。プロテストに落ち続けて「別の何かを始めるべきなのかも」と思ったものの、「勇気がなくてゴルフを続けました」。そして、今の信念は「自分を追い込み過ぎないこと」で、雨天中止となった前日も「少し練習をして、Netflixで映画を見ながらゴロゴロしていました」と明かした。

同組は、同じコースで1年前に優勝した人気者の菅沼と2年前に優勝した黄金世代の天本。大ギャラリーが予想され、テレビ東京系で中継もされる。それでもマイペースを心がける平塚だが、「テレビを通じて花村さんにも頑張りが届くのでは」の問いには、はっきりと「はい。頑張ります」と返した。あくまでいちファンだが、平塚は花村にも「頑張ってきた女子プロゴルファー」と認識されている。ツアー優勝を果たせば、会見で花村への感謝をあらためて聞けそうだ。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）