気持ちは分かるけど…「あと少し入るはず」は超危険！昨今のドライバーにとって頭の痛い問題といえば、ガソリン価格の上昇や不安定さでしょう。現在のところは政府の補助金制度によって急激な値上がりはなんとか抑えられているものの、永続的なものとは言い切れず、また依然として家計への負担は軽くありません。【画像】ええぇぇ！ これが「給油口の中身」です！「意外な構造」を見る！（15枚）限りある石油燃料の貴重性が