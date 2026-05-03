◇ナ・リーグドジャース―カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・DH」で出場。第4打席目まで無安打で今季のワーストとなる14打席無安打となった。初回、先頭打者として迎えた第1打席は内角カットボールにバットが差し込まれ、平凡な中飛。3回1死一塁からの第2打席はチェンジアップを捉えたものの、相手二塁手の好守に阻まれて二