秋田朝日放送 ＳＮＳで知り合った未成年の女性を連れ去ったとして 秋田県警は愛知県の男を誘拐の疑いで逮捕しました。 容疑を認めているということです。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、 愛知県の自称会社員・菅沼裕容疑者（３３）です。 警察の調べによりますと菅沼容疑者は、 ＳＮＳで知り合った秋田県南部に住む１８歳未満の女性を誘い出し、 連れ去って誘拐した疑いが持たれています。 女性は愛