銀行のATMで8万円を下ろしたところ、出てきたのはすべて1000円札。80枚もの札束で、財布はファスナーが閉まらないほどパンパンに膨れあがってしまい――。そんな思わぬ出来事がThreadsに投稿されると、札束の厚みに「100万円かと思った」と驚く声や、「同じ経験がある」という共感が寄せられ、注目を集めています。【写真】80枚のお札で財布のファスナーが閉まりません投稿したのは、ヨーロッパに古くから伝わるコード刺繍「ソウタ