おととい（1日）夜、栃木県宇都宮市を中心に屋根が飛ばされるなどの被害をもたらした突風について、気象台は「ダウンバースト」の可能性が高いと発表しました。【写真を見る】突風は「ダウンバースト」の可能性高いと気象台発表宇都宮市と栃木市で住宅の屋根が飛ばされたり、塀が崩れたりする被害相次ぐおととい午後8時ごろ、宇都宮市と栃木市で突風により、住宅の屋根や物置の一部が飛ばされたり、塀が崩れたりする被害が相次ぎ