関係者「想像できず衝撃的だ」

旭山動物園（北海道旭川市）の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして、死体損壊容疑で逮捕された園職員の鈴木達也容疑者（３３）は、飼育員として園のブログや動画に何度も登場し、動物の生態などを説明していた。

鈴木容疑者の働きぶりを知る人たちの間には驚きが広がっている。

市によると、鈴木容疑者は２０１５年に職員として採用され、１８年からは飼育員として勤務していた。１８年発行の園の広報誌に掲載された自己紹介では、「幼い頃からの夢であった飼育員になれてとっても幸せです」とつづっていた。これまでにカバやキリン、爬虫（はちゅう）類などを担当し、勤務態度に問題はなかったという。

園のブログもたびたび執筆し、動物や仕事への思いを明かしていた。鈴木容疑者は２１年１０月のブログの中で、飼育員は担当する動物にとって「最も信頼される存在でなくてはならない」と記し、仕事に取り組む上での信念を語っている。

鈴木容疑者を知る園関係者によると、「動物に正面から向き合う責任感の強いタイプ」だったという。ある関係者は「口数が多くはないが、動物のことになるとしっかりとした意見を持っていた。こんなことになるとは想像できず、衝撃的だ」と語る。

鈴木容疑者が妻・由衣さん（３３）の遺体を燃やすなどした疑いがある焼却炉は普段、死んだ動物の焼却用として使われている。道警は、鈴木容疑者が職場の施設を使った経緯についても調べている。