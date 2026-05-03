◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）

フェザー級には現在、５人の世界王者が存在する。ＷＢＡ王者ブランドン・フィゲロア（米国）は、スイッチを繰り返しプレスをかける攻撃型ファイター。戦績は２７勝（２０ＫＯ）２敗１分け。５月２４日にはキルギスでＷＢＡ暫定王座決定戦が行われ、亀田３兄弟のいとこでＷＢＡ５位の亀田京之介（ＭＲ）が同４位ルイス・ヌネス（ドミニカ共和国）と対戦する。

ＷＢＣ正規王者はブルース・カリントン（米国）。アマ経験豊富でデビュー当初から注目される俊才。かねて尚弥へ対戦を呼びかけている。戦績は１７戦全勝（１０ＫＯ）。ＷＢＣ休養王者レイ・バルガス（メキシコ）は２４年３月以来戦列を離れている。

ＷＢＯ王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ）は、同級では異次元の身長１８５センチを誇る右ボクサーファイター。打ち下ろしのジャブ、鋭角に放たれるアッパーは驚異だ。昨年５月に米ラスベガスで尚弥と同じリングに上がっている。戦績は２８戦全勝（２４ＫＯ）。

ＩＢＦ王者はアンジェロ・レオ（米国）。昨年５月のＶ１戦で亀田和毅（ＴＭＫ）に判定勝利。５月９日にライース・アリーム（米国）とのＶ２戦に臨む。戦績は２６勝（１２ＫＯ）１敗。