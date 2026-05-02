猫が思わず『ゴロゴロしてしまう場所』5選

1．日当たりのよい窓辺

猫が思わず「ゴロゴロ」してしまう場所のひとつは、日が当たる窓辺です。その理由は、暖かい日差しと外の景色を同時に楽しめるから。

猫はもともと乾燥した半砂漠地帯に住んでおり、太陽の光で体を温めることを本能的に好みます。

そんな猫にとって窓辺は日中、室内でもっとも暖かくなる場所のひとつであり、天然のホットスポットです。そんな場所で休んでいると、ついついゴロゴロしてしまいます。

また窓の外を眺めていると鳥や虫などの動きも観察できて、狩猟本能が刺激されます。

窓辺はいわば「楽しみながらくつろぐ」一石二鳥な環境となっているのかもしれません。窓辺にキャットタワーやクッションを置いてあげると、より快適に過ごせるでしょう。

2．飼い主のベッドや布団の上

猫がついゴロゴロしてしまう場所２つ目が、「飼い主のベッドの上」です。その理由は、温かさと安心感があるから。

もともと布団や毛布は保温性が高く、猫が好む温度環境を保ちやすい場所です。そのうえ飼い主のにおいが染み込んでいることで、猫は精神的な安らぎを感じます。

猫にとって、においは非常に重要な情報であり、信頼できる存在のにおいに包まれるのは、リラックスできる大きな要因です。

また柔らかい素材の感触も猫の体にやさしく、長時間ゴロゴロするのにベスト。飼い主と一緒に寝るのを好む猫も多く、ベッドは絆を深める場所ともいえるでしょう。

3．段ボール箱や狭いスペース

猫がついゴロゴロしてしまう場所３つ目は、「狭い場所」です。

猫が段ボール箱や棚の隙間などの狭い場所を好むのは、野生時代の名残といえます。実は猫は外敵から身を守るために、四方が囲まれた狭い空間に入る習性が備わっているのです。

周囲を囲み外部の刺激を遮断するため、落ち着きやすくなるのかもしれません。

また段ボールは断熱性が高く体温が逃げにくいうえに、自然素材で作られているため、温かく馴染みやすい点も魅力のひとつです。

新しい段ボール箱を置くとすぐに入りたがる猫の姿は、まさにこの本能の表れといえるでしょう。

4．高い場所（棚の上・キャットタワーの頂上）

高い場所も、猫がついゴロゴロしたくなってしまう場所のひとつです。

猫は高い場所が大好きで、棚の上やキャットタワーの頂上でゴロゴロしている姿をよく見かけます。

高所を好む理由は、周囲を見渡せることで安全を確認できるから。外敵を早期に発見できる高い視点は、猫の本能的な安心感につながります。

また、高い場所は他の動物や人間が簡単には近づけないため、プライバシーが確保できるという点でも猫にとって魅力的です。

特に多頭飼いの家庭では、他の猫や動物から距離を置ける高所は貴重な逃げ場となります。

キャットタワーや猫専用の棚を設置して、猫が安全に移動できる高所環境を作ってあげましょう。

5．飼い主のひざの上

猫がゴロゴロしてしまう場所の５つ目が、「飼い主のひざの上」です。

猫が飼い主のひざの上でゴロゴロするのは、愛情と信頼の表れ。ひざの上は飼い主の体温で温かく、やわらかな感触があり、猫にとって理想的な寝床となります。

さらに大好きな飼い主が撫でてくれることで、猫の脳内にはオキシトシン（幸福ホルモン）が分泌され、より深いリラックス状態に。

同時にひざの上でゴロゴロと喉を鳴らすなら、それは猫が安心しきっている証拠であり、飼い主との強い絆を示しているものです。

ただしすべての猫がひざを好むわけではなく、個体差があります。猫のペースに合わせて、自然に近づいてくるのを待ちましょう。

猫が居心地よく過ごせる条件は？

ちょうどよい温度・湿度環境

猫が快適に過ごせる室温は、一般的に20～28℃程度とされています。

猫は寒さが苦手で、体を温めてくれる場所を本能的に求めます。夏場はエアコンで涼しくしつつも冷えすぎない工夫が必要で、冬場は暖かく過ごせる環境を整えることが大切です。

湿度も40～60%程度に保ちましょう。適切な温度と湿度は、猫のリラックスを誘うのに不可欠な要素と言えます。

安全で静かな空間

猫は臆病な動物であり、大きな音や急な動きにストレスを感じやすいです。

そのため騒音が少なく、人の往来が激しくない落ち着いたスペースが、猫の休息場所として理想的といえます。

また、他のペットや小さな子供から逃げられる場所を確保することも、猫の精神的な安定につながります。

自分だけの隠れ場所を用意して、猫のリラックス空間を確保してあげましょう。

清潔が保たれている

猫は非常にきれい好きな動物で、不衛生な場所を嫌う傾向があります。とくに寝床やトイレが汚れていると、猫はストレスを感じがち。

そのためベッドやクッションは汚れたら洗濯し、清潔を保ちましょう。ただし頻繁に洗うのはNG。猫は自分のにおいがついている場所を好むので、毎日のように洗う必要はありません。

猫が居心地よく過ごせる環境づくりのコツ

猫が快適に過ごせる環境を整えるためには、猫の習性を理解することが第一歩です。

まず、日当たりのよい窓辺にクッションやブランケットを置き、暖かい休息スペースを作りましょう。

高さのある場所も好むため、キャットタワーや猫専用の棚を設置すると喜びます。

また、狭い隠れ場所としてボックス型のベッドや段ボール箱を用意するのも効果的です。室温は20～28℃に保ち、季節に合わせた温度管理を心がけましょう。

ちなみに猫は飼い主のひざのうえも大好きですが、個体差もありますし気分もあります。決して無理強いしないように、猫のペースを尊重してくださいね。

愛猫の様子をよく観察し、お気に入りの場所や過ごし方に合わせて環境をカスタマイズしてあげましょう。

まとめ

今回の記事では、猫が思わずゴロゴロしてしまう場所として5つをご紹介しました。

猫がこれらの場所を好む背景には、暖かさ・安全性・安心感といった共通の条件があります。

また居心地よく過ごせる環境を整えるためには、ちょうどよい温度管理、静かなプライベート空間、清潔さの維持が重要です。

ぜひ今回のポイントを参考に、愛猫が心からくつろげる住環境づくりに取り組んでみてください。