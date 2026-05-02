◇ア・リーグ ブルージェイズ―ツインズ（2026年5月1日 ミネアポリス）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が1日、敵地でのツインズ戦に5戦連続となる「4番・三塁」で出場。メジャーでは初めての1試合2本塁打、2打席連続本塁打を記録した。

同点にされた直後、岡本が一振りで相手を突き放した。2―2の4回無死、ツインズ先発・ウッズリチャードソンのスライダー強振。打球は左翼席へと高く美しい弧を描いた。打球速度104.8マイル（約168.6キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度29度の完璧な6号勝ち越しソロだった。

岡本はじっくりとダイヤモンドを一周すると、歓喜のナインが待つベンチへ。サンチェスからセレブレーションのジャケットを着させてもらうと笑顔がはじけた。ベンチでもハイタッチを交わし、スプリンガーとも談笑。ベンチのムードを一変させる価値ある勝ち越し弾となった。

4月25日（同26日）ガーディアンズ戦以来、6試合ぶりとなる本塁打を放ち、完全に勢いに乗った。4―2の5回1死一塁、第3打席では1本目とは異なる趣のアーチを左翼席にかけた。

ウッズリチャードソンが投じた初球のスプリットをこん身の力で捉えたライナー性の打球は左翼席へと一直線にはじけ飛んだ。打球速度110.2マイル（約177.3キロ）、飛距離374フィート（約114.0メートル）角度22度の弾丸ライナーによる7号2ラン。岡本のかけた2本のアーチで敵地は静まり返った。

4月28日（同29日）レッドソックス戦から2試合連続で複数打点をマーク。前日30日（同5月1日）のツインズ戦では初回に四球を選び、3試合連続出塁としたが、その後は凡退。三塁守備でも8回1死一塁でマウンド付近の飛球をゲレロが捕球できず、急いで拾った球を二塁へ悪送球するミスが重なった。前日の試合では攻守とも精彩を欠いたが、調子自体は確実に上向いている。