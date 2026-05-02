歌手の華原朋美（５１）が病気での入院生活を経て、今夏から全国ツアーを開催することが１日、分かった。昨年９月のデビュー３０周年記念コンサート後に病気が発覚。昨年１２月の仕事後、４時間以上に及ぶ手術を受けた。入院生活を経て、現在は治療を終えたという。

コンサート開催に先立ち、華原はコメントを寄せて「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり、１２月の仕事を終えて入院して、４時間以上にも及ぶ手術を受けました」と告白した。病気の詳細は明かしていない。

術後に目覚めた時に息子が涙したという。「息子の涙を糧にして、今年のコンサートはお客さまに喜んで頂けるセットリストを考えています」と説明。「前を向いて精進して参りたい」と誓いながら「なぁ〜んでこんなに困難があるんだよぉ〜」と本音をこぼした。

全国ツアーは、８月３０日の埼玉・三郷市文化会館を皮切りに、来年３月７日まで１９都市１９公演を巡る。公演タイトルは「♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃ ｓｏｎｇｓ♡」に決定。代表曲のほか、愛や強さがこもった楽曲を届ける予定だ。