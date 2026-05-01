住宅金融支援機構は１日、長期固定型住宅ローン「フラット３５」の５月の適用金利を発表した。

住宅の建設費や購入額に占める借入額の割合を示す「融資率」が９割以下で返済期間が２１年以上３５年以下の場合、最低金利は前月比０・２２ポイント高い年２・７１０％で、比較可能な２０１７年１０月以降で最高となった。大手銀行５行も５月、全行が固定型（期間１０年）の住宅ローンの基準金利を引き上げた。

フラット３５の最低金利は５か月連続で２％を超えた。引き上げは２か月連続で、固定型住宅ローンの金利と連動する長期金利の上昇などを踏まえた。

大手銀行５行が固定型（期間１０年）の基準金利を引き上げたのも長期金利の上昇を反映したためで、年５・０５〜６・０４０％とした。

実際の適用金利は、借り手の信用度に応じて基準金利より低く設定する優遇金利の幅で決まる。最も金利が低い最優遇金利も全行が引き上げ、年２・９５０〜３・６４５％とした。５行の基準金利と最優遇金利の上げ幅は、いずれも０・０９〜０・１８％となる。

新たな金利は、新規に申し込む人に適用され、すでにローンを組んでいる人には影響しない。

住宅ローン契約者の８割前後を占める変動型の基準金利は、全行が年３・１２５％で据え置いた。