「普通に歩いとんのエグい」TWICE・チェヨン、“変装なし”で東京出没！オフショットに驚きの声

TWICEのチェヨンが、東京の街中に姿を見せた。

チェヨンは4月30日、自身のインスタグラムを更新し、「夏が来た」とのコメントとともに写真を投稿した。

【写真】チェヨン、“変装なし”で東京に出没

公開された写真には、東京・青山周辺を散策するチェヨンの姿が収められている。

白のロング丈のシャツワンピースに赤のパンツを合わせたチェヨンは、変装することなくラフな雰囲気を披露した。特に、カメラに向かって楽しそうに笑う表情や、自ら写真を撮る姿からは、日本での時間を満喫している様子がうかがえ、ファンを和ませた。

この投稿を見たファンからは、「聖地巡礼できる」「かわいい」「普通に歩いとんのエグいいいぇ」「日本に来てくれてありがとう」といったコメントが寄せられている。

（写真＝チェヨンInstagram）

なお、TWICEは4月25日・26日・28日に、東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で海外アーティストとして初の公演を行った。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。