MUFG
MUFGは三菱UFJフィナンシャル・グループの略称。
2026年8月8日
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Jリーグ秋春制初開幕、花火2500発の演出に「東京五輪より豪華」の声
国立競技場での開幕セレモニーは花火や巨大LEDフラッグで彩られ豪華な演出となった
FOOTBALL ZONE
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J1開幕戦で観客数が33年ぶりに最多更新、6万3960人が国立に集結
横浜F・マリノス対鹿島アントラーズ戦に6万3960人が来場し新記録達成
サッカーダイジェストWeb
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横浜FMの16歳MF三井寺眞がデビュー戦でJ1今季オープニングゴールを記録
デビュー戦でプロ初ゴールを記録し、複数の最年少記録を樹立したとのこと
ABEMA TIMES
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鹿島がAT2発で1−3から逆転、国立最多6万人超の前で開幕白星
1対3の劣勢から後半アディショナルタイムにチャヴリッチが2得点を挙げ逆転した
スポニチアネックス
2026年8月7日
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森保一監督、衝撃ゴールの横浜FMの16歳MF三井寺眞を絶賛
16歳4か月5日での得点は久保建英氏の記録を超え歴代2位の年少ゴールとなった
FOOTBALL ZONE
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16歳三井寺が最年少ゴールも、横浜MはATに鹿島へ逆転負け
横浜M対鹿島の一戦で16歳MF三井寺眞がJ1最年少記録を更新してゴールを決めた
スポニチアネックス
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Jリーグ開幕戦、史上最多の6万3960人 これまでの記録は6万3854人
FOOTBALL ZONE
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横浜Mの16歳・三井寺眞がJ開幕戦で史上最年少ゴールを記録
横浜Mの16歳MF三井寺眞が今季第1号ゴールを前半7分に決めた
スポニチアネックス
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横浜FMの16歳FW三井寺眞がJ1史上最年少開幕スタメン
三井寺眞の16歳4か月5日スタメンはJ1史上最年少記録を大幅に更新する
ゲキサカ
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横浜Mの16歳MF三井寺眞がJ1開幕戦で史上最年少先発に名乗り
J1開幕戦で16歳4カ月5日での出場となり史上最年少出場記録を更新するとみられる
スポニチアネックス
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月2日
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FC東京・俵積田晃太がドルトムント守備陣を3人抜きで切り裂く
81分に敵陣左サイドからDF2人とMF1人を連続で抜き去るドリブルを披露
ABEMA TIMES
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ドルトムントのベリンガム弟がFC東京戦で日本人主審の判定に猛抗議
87分に日本人主審の判定に納得できず、顔を近づけながら激しく猛抗議したとのこと
ABEMA TIMES
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FC東京の新10番・佐藤恵允がドルトムント戦で危険タックルを受け悶絶
背番号10の佐藤恵允がDFリッターの危険スライディングを受け倒れ込んだ
ABEMA TIMES