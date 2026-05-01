ホテルニューオータニ大阪ロビィ階にあるティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』を開催！

「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマに、心ときめくキュートなスイーツを味わうことができます☆

ホテルニューオータニ大阪「SATSUKI LOUNGE」シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」

料金：大人（平日）6,500円(税・サ込)／（土・日・祝日）7,000円(税・サ込)／小学生 4,000円(税・サ込)／幼児（4歳以上）3,000円(税・サ込)

予約開始日：2026年5月10日（日）12:00〜

開催期間：2026年7月1日（水）〜 8月16日（日）

開催時間：平日 11:30〜16:30（最終入店 15:00）／土・日・祝日 11:30〜18:30（最終入店 17:00）※各90分制

開催場所：ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

所在地：大阪市中央区城見1-4-1

問合せ：Tel: 06-6949-3276（SATSUKI LOUNGE直通/10:00〜18:00）

ホテルニューオータニ大阪にて夏休みの期間限定で開催される、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」をイメージしたスイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェ『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』

「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマに、ホテルニューオータニを代表するパティシエが、お空の世界を表現したかわいくておいしいスイーツを創り上げました。

ビュッフェには「シナモロール」やお友だちをイメージした、心ときめく全8種類のコラボレーションスイーツがラインナップ。

「シナモロール」カラーを取り入れた、爽やかな「シナモロールの青空ムースケーキ」のほか

ピンク色のソースをかけたシフォンケーキに、カットした苺をのせた「”シフォン”のシフォンケーキ サマーピンク」

イチゴの酸味がアクセントになった「”みるく”のお散歩パステルピンクムース」

「モカ」のボディカラーを基調にした「”モカ”のまろやかロールケーキ」

「エスプレッソ」をプリントした「”エスプレッソ”の気品あるホワイトマカロン」

「カプチーノ」をイメージしたグラスデザート「”カプチーノ”のお昼寝コーヒーラテプリン」も登場します。

ほかにも「シナモロール」の好物である「シナモンロール」や

カラフルなマシュマロでデコレーションした「お空でふわふわブルージュレ」が登場。

白くてふわふわな世界観で彩られた店内で、好きなスイーツを心ゆくまで愉しめる、夢のようなひとときが届けられます☆

コラボスイーツに加え、ホテルニューオータニの代名詞である「スーパーメロンショートケーキ」や「ニューオータニ特製パンケーキ」、さらに夏の季節にぴったりな「マンゴーショートケーキ」も提供されます。

また、彩り豊かなサラダや6種類のサンドウィッチ、王道洋食のビーフカレーや昔ながらのナポリタンなど、お子さんも大好きなお食事メニューも充実。

ランチタイムとしても大満足のラインナップでゲストをお出迎えします。

【オリジナルコースター付】お空をイメージしたコラボドリンクも登場

価格：各1,500円(税込)

種類：全2種類

遠いお空の雲の上で生まれた「シナモロール」をイメージした、見た目も爽やかなオリジナルノンアルコールドリンクを販売。

注文された方には、ドリンクのテーマに沿ったデザインで作成された、本フェア限定のオリジナルコースターがプレゼントされます。

「シナモロール」の愛くるしい表情がデザインされたオリジナルコースターです☆

シナモロールのゴロゴロカフェフロート

エスプレッソにミルクを入れたフロートに、シナモンでふんわりと香りづけした「シナモロールのゴロゴロカフェフロート」

隠し味にほうじ茶を忍ばせた、ちょっぴり大人な味わいのドリンクです。

レインボースカイフロート

「レインボースカイフロート」は、夏のお空にぴったりのトロピカルなメニュー。

爽やかなブルーシロップの上に、ココナッツミルク、ココナッツフレーバーシロップ、パイナップルジュースを重ねています。

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」をイメージしたスイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェ。

ホテルニューオータニ大阪「SATSUKI LOUNGE」にて2026年7月1日より開催される『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』の紹介でした☆

※写真はすべてイメージです

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります

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