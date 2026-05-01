お迎え当時は、両手に収まってしまうほど小さかった赤ちゃん犬。1年後…何もかもが別犬に…！？完全に別犬のような衝撃の成長ビフォーアフターが話題になっているのです。

思わず二度見してしまうこと間違いなし…！？驚きの成長っぷりは記事執筆時点で217万回を超えて表示されており、10万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：両手で包めるほど小さかった赤ちゃん犬→1年後…とてつもなくカッコいい『成長した光景』】

両手で包めるほど小さかった赤ちゃん犬→1年後…

Xアカウント『@_ukai_』に投稿されたのは、甲斐犬さんの成長ビフォーアフター。

約1年前、飼い主さんの元にお迎えされた甲斐犬「虎麦（コムギ）」ちゃん。

1年後…『完全に別犬のような成長ビフォーアフター』に大反響

当時は両手で包み込めるほどの大きさで、まあるいお耳、小さなお爪が見えるおててやおみ足は、まるで子グマちゃんのようだったといいます。

ふわふわでもこもこ、ぬいぐるみのようなフォルムだった虎麦ちゃんですが、1歳を迎えた現在はというと…。

スッと立った立派な三角のお耳、シャープかつスマートな佇まいと凛々しいお顔立ち。

赤ちゃんの頃は『子グマ』にそっくりだった虎麦ちゃんですが、今となっては『狼』という表現のほうが似合うほどの美貌の持ち主へと成長されているといいます。

たった1年で同一犬とは思えないほどの成長ビフォーアフターをみせてくれた虎麦ちゃんのお姿は、多くのユーザーに驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「クマから狼に…」「どっちも可愛い」「どっちも最高！」「めっちゃかわいい」「子犬の時に落ちていたら、熊の子かとおもっちゃうタイプ」「かわいいから凛々しいに」「テディベアがイケメンになった」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

外見のギャップに悶絶必至！甲斐犬の女の子の日常

2025年4月27日生まれの虎麦ちゃんは、1歳を迎えたばかりの女の子。

目を見張るほどの美貌の持ち主でありながら、お気に入りのぬいぐるみをくわえてお散歩に出かけるなど、日常の中でみせてくれるギャップはあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす虎麦ちゃんのお姿は、甲斐犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@_ukai_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。