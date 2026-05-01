75歳・山本リンダの近況にSNS驚き「綺麗すぎてビビった」「カワイイな」「奇跡の75歳」
歌手の山本リンダ（75）が、1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。若々しいビジュアルにSNSで驚きの声が寄せられた。
【写真】なお現役！72歳当時の山本リンダ（2年前）
75歳の今も現役で活動。ライブも精力的に行っている。この日は真っ赤なパーカーのトップスにロングスカートのカジュアルな格好。VTRではライブステージでの様子も紹介され、パワフルなダンスと歌唱を披露していた。
SNSでは、この放送を見た視聴者が「奇跡の75歳」「終始、笑顔を振りまいて、動きも若々しいです」「カワイイな♪スゲェよこの人」「スタイルは抜群なまま山本リンダが綺麗すぎてビビった」「今も現役だって！スッゴイよね〜」など、驚きの声が多数寄せられた。
【写真】なお現役！72歳当時の山本リンダ（2年前）
75歳の今も現役で活動。ライブも精力的に行っている。この日は真っ赤なパーカーのトップスにロングスカートのカジュアルな格好。VTRではライブステージでの様子も紹介され、パワフルなダンスと歌唱を披露していた。
SNSでは、この放送を見た視聴者が「奇跡の75歳」「終始、笑顔を振りまいて、動きも若々しいです」「カワイイな♪スゲェよこの人」「スタイルは抜群なまま山本リンダが綺麗すぎてビビった」「今も現役だって！スッゴイよね〜」など、驚きの声が多数寄せられた。