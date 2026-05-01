「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

前日計量が行われ、メインイベントで激突する４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝がそれぞれ一発でクリアした。井上はリミットの５５・３キロで、クリアするとニヤリと笑みを浮かべた。中谷は規定より２００グラム軽い５５・１キロで、笑顔を浮かべながら力こぶをつくった。

歴史的一戦のゴングを前に全ての準備を終え、臨戦態勢に入った。ともにパウンド・フォー・パウンド入りしている３２勝無敗同士の日本人頂上決戦を前に、互いに頬がこけて、仕上がった様子。井上は前日の会見で「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いている。２日後をゆっくり待っている」と心境を明かし、「ボクシングの面白さ、素晴らしさ、トップ選手同士が戦えばこんなに盛り上がるんだというのを見せたい。まだまだ井上尚弥だというところを証明したい」と第一人者としてのプライドをにじませていた。

一方、史上最強の“モンスター”に挑む中谷は「今まで積み上げてきた僕の人生や井上選手の人生が５月２日にぶつかる。１人のボクサーが積み上げてきたものをぶつけて、どれだけの人が心が動いて感動してくれるかにモチベーションを持っている。しっかり発揮したい。（何を証明したい？）強さです」と力強く言い切っていた。