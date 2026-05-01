人気格闘ゲームを原作とする実写映画シリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、2026年6月5日（金）より全国公開される。いよいよ、人間界VS魔界の戦いが開幕だ！

「モータルコンバット」は、1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた人気格闘ゲームシリーズ。2021年公開の実写映画『モータルコンバット』は、ゲーム原作映画の成功例として世界的に評価され、本作はその続編にあたる。

舞台となるのは、人間界と魔界の命運を懸けた究極の格闘大会モータルコンバットだ。すでに9度の敗北を喫している人間界は、あと1敗で世界が終焉を迎えるという絶望的な状況に追い込まれている。そんななか、最後の切り札としてジョニー・ケイジがついに参戦。人間界の戦士たちと、魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶のファイターたちによる“最終決戦”が幕を開ける。

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格闘ゲームへの徹底したリスペクトが感じられる、アクション満載の待望作。“観戦型エンターテインメント”を、劇場の大スクリーンで堪能せよ。

この度、THE RIVERでは『モータルコンバット／ネクストラウンド』先行参戦試写会の開催が決定。“参戦”希望の読者100名様を募集する。

プレゼントキャンペーン概要

『モータルコンバット／ネクストラウンド』先行参戦試写会

会場：

TOHOシネマズ 新宿

開催日：

5月18日（月）

スケジュール：

参戦受付開始＆開場 18：30

開幕：19：00

終幕：21：00（予定）

応募締切：

2026年5月11日（月）18時まで

応募方法：

（Xで応募する場合）をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

『モータルコンバット／ネクストラウンド』先行参戦試写会 開催決定！



ファン限定！"参戦"希望者100名様ご紹介します



5月18日 18:30～受付

TOHOシネマズ 新宿



フォロー＆RP後、より参戦エントリー！



5月11日18時〆切 [PR] - THE RIVER (@the_river_jp)

（Instagramで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストにいいね！、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数：

100名様（おひとり様のみ。ペアご招待ではありません）

当選発表方法：

参戦決定者（当選者）様には5月11日（月）18時以降、メールアドレス @theriver.jp より当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項（ご応募の際に必ずお読みください）：

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。※いかなる場合においても開映後の途中入場は固くお断りしております。

※【重要】本作はR15+指定作品となります。15歳未満の方は保護者同伴であってもご鑑賞いただけません。

※本イベントのご当選や参加に関するSNS等への投稿に起因する、お客様同士のトラブルや損害等について、主催者および弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

※本映画上映におきましては、知的財産保護の観点から、無許可の録音、録画が行われることのないよう、上映時の監視体制を執らせていただきます。

※イベントにはメディアの取材が入る予定です。イベントの参加者が取材等で写り込む場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、会場内でTVカメラ及び/又はスチールカメラ等による撮影が行われ、その画像、映像等はイベントに関する告知及び弊社が実施するその他のプロモーションにおいて、弊社の裁量により適宜編集の上、各種媒体において、掲載、出版、放映、配信その他の方法により使用される可能性があります。

※会場内での写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合も禁止いたします。

※会場までの交通費及び個人的な飲食・宿泊費等は、当選者様ご自身のご負担となります。また、移動中及び会場内での事故等のトラブルについての責任は負いかねます。

※応募の際に頂いた当選者様の個人情報はイベント終了後は当該情報を速やかに破棄いたします。

※その他、イベントへのご参加にあたっては、主催者及びイベント運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

※本イベントは、天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※イベントへのご参加は、当選されたご本人様1名および同伴者様1名のみとなります。代理の方のご入場はできません。

※本DMの内容やスクリーンショットをSNSなどで公開・転載したり、第三者に共有した場合、当選を無効とさせていただきますので予めご了承ください。

※受付予定時刻より前のご来場・会場待機はいただけません。

※本DMの諸注意に同意せず、係員の指示に従わない場合、入場をお断りさせて頂き、途中退出して頂きます。予めご了承ください。

※譲渡無効です。金券ショップやWEBオークション等での売買はできません。

※本イベントの会場情報がわかるようなSNSなどでの投稿、第三者への共有は固く禁じております。

※会場の規定により、会場への早期来場、深夜のお立ち寄りは禁止されております。

※携帯電話・パソコン・タブレットなどの録音・録画・撮影ができる機器の使用は一切禁止させていただきます。入場時に必ず電源をお切りください。

※体調がすぐれない（発熱、咳、くしゃみ、筋肉の痛みなどの症状を感じる）場合は、ご来場をご遠慮ください。

※安全の確保やその他の都合により、止むを得ず中止にする場合があります。その場合も、交通費や宿泊費等の補償はいたしません。

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『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、2026年6月5日（金）より全国公開。

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