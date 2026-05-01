現役市議会議員のいずみが、しんじに対して好意を向けるシーンがあった。

【映像】頬を赤らめ…石丸伸二とデートする市議会議員の女性（実際の映像）

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

議会が延びてしまいその日に沖縄に帰れなくなったいずみは、リモートでの2ショット相手として好意があったしんじを指名した。

相手を尊重して飲み込むタイプだといういずみに、しんじは「政治家向き！向いてると思いました」と絶賛するといずみも「今度こそ『再生の道』かな」とジョークを飛ばし和やかな空気になる2人。

いずみは「最初に誰と喋りたいですか？ってインタビューされた時に、実はしんじさんの名前を出してて」「政治という共通点もあるんですけど、いち人間、いち男性として、なんか知りたいなとか、聞きたいなとか思ってた」と告白すると、しんじは「嬉しいです。なんか光栄です」と表情を崩した

続けていずみが「もうだからもう可愛くて仕方ないというか、本当可愛いんです」と熱弁すると、しんじは「選んでもらえるって嬉しいじゃないですか。選挙みたいな(笑)。 石丸伸二って書いてほしいじゃないですか」と満面の笑み。ひろゆきからも「すげー嬉しそう」とツッコミが入るほどの喜びようだった。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。