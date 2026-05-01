Ｇセキュリがカイ気配で大底圏から急浮上、今期営業３割増益予想でピーク更新続き積極的な増配も株高後押し

グローバルセキュリティエキスパート<4417.T>がカイ気配、大底圏のもみ合いから急速に上放れる動きをみせている。中堅・中小企業を主要顧客にサイバーセキュリティー教育や関連サービスを手掛けるが、システムの脆弱な中小企業向けのセキュリティー市場は開拓余地が大きく、同社の収益の伸びしろは大きいとみられる。



そうしたなか、４月３０日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、売上高が前期比２５％増の１３７億７８００万円、営業利益が同３１％増の２９億３９００万円と大幅な伸びを見込み、過去最高更新が続く見通しにある。また、前期配当を従来計画に１円８７銭増額し３４円６０銭に上方修正した。今期はそこから更に１４円５１銭上乗せし、４９円１１銭を計画している。株主還元姿勢の強化も好感されている。



出所：MINKABU PRESS