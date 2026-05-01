【グラビア】AKB48・髙橋彩音さんのアザーカット！ ヤンチャンWebのグラビア一挙公開
4月27日～5月1日 公開
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(C)篠田直人（秋田書店）
中村碧十さん
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秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを4月27日から5月1日にかけて公開した。
「メンズマンデー」でグラビアを披露しているのは中村碧十さん。AKB48・髙橋彩音さんの「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカットや、蛭田愛梨さんの「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカットも掲載されている。
そのほか、Gカップ現役看護師グラドルの冴島ななさんが登場する「今月の一推しグラビアン」や天音ちかさんの「別冊ヤングチャンピオン6月号」アザーカットも公開されている。【メンズマンデー】
中村碧十さん【「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカット】
髙橋彩音さん【「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカット】
蛭田愛梨さん【今月の一推しグラビアン】
冴島ななさん【「別冊ヤングチャンピオン6月号」アザーカット】
天音ちかさん
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