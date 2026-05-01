4月28日、浜崎あゆみがInstagramを更新。そこで披露された、鍛えあげられた肉体美に注目が集まっている。

「現在、浜崎さんは4月8日から全国ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat- 』を展開中です。この日は、兵庫県でおこなわれた公演の様子を報告しつつ、そこに訪れた芸人たちとの写真を多数、公開しました。ゆってぃさんやひょっこりはんさんなど“クセ強”な芸人との写真のなかで、とくに目を引いたのは、なかやまきんに君との1枚でした。持ち前の大きな筋肉を誇るように上腕二頭筋を見せつけるポーズをしたなかやまきんに君に、浜崎さんも負けじと横で力こぶを披露したのです。さすがに、きんに君には負けていますが、それでもポッコリと隆起した浜崎さんの筋肉に、驚きの声が寄せられています」（芸能担当記者）

SNSでも「浜崎さんの筋肉がすごい」とのコメントが多数、寄せられた。本人も後日、ストーリーズで《まさかの筋肉ほめられた!!》と投稿している。

現在、47歳で2児の母である彼女だが、肉体作りには、ひとかたならぬ思いがあるようだ。

「2023年3月のイベントでは、『毎日、少しでも運動をやって、水をたくさん飲むようにしている』『ピラティスが好きすぎて、家にピラティスができるスタジオを作った。必ず毎朝、そこでトレーニングしています』と、ボディメイクへの思いを明かしていました。さらに、庭にサウナを作ったといい、代謝促進にも取り組んでいるようです。ピラティスには、インナーマッスルを鍛える効果があるといわれますが、彼女の体型維持に、こうした努力が寄与しているのは間違いなさそうです。

また、筋トレの様子をたびたびInstagramなどで披露しており、そこでもストイックなトレーニングが見て取れます。過去に公開したプライベートジムの写真では、多くの機材が並び、力の入れようが伝わってきました」（同前）

ツアー真っただ中の浜崎。驚きの肉体で、パワフルにステージに上っていくのだろう。