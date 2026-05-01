【きょうから】ジーユー『星のカービィ』コラボ新作5・1発売 “プププリゾート”デザインの24アイテム
ジーユーはきょう5月1日より、『星のカービィ』とのコラボレーションアイテムを販売する。
【画像】ジーユー「星のカービィ」24種アイテム（一覧）
今回のコレクションは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”がテーマ。リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイントのTシャツや、自宅でも楽しめるラウンジウェアなど、多数のアイテムを展開する。
ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、遊んで食べて、のんびりしたりと、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやバッグを展開する。
メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れたTシャツと、リゾート感あふれるヤシの木や、浮き輪でくつろぐワドルディをデザインしたラウンジセットをラインアップ。
キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、泳いだり、遊んだりと、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツを展開する。
さらにグッズ2種も登場する。
【画像】ジーユー「星のカービィ」24種アイテム（一覧）
今回のコレクションは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”がテーマ。リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイントのTシャツや、自宅でも楽しめるラウンジウェアなど、多数のアイテムを展開する。
ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、遊んで食べて、のんびりしたりと、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやバッグを展開する。
キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、泳いだり、遊んだりと、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツを展開する。
さらにグッズ2種も登場する。