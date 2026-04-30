4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話にて、サチエ（31）の親友から外に呼び出されたケンシ（39）が、結婚に対する深いトラウマを打ち明ける場面が放送された。

【映像】親友に“ボコボコ”にされる一部始終

本作は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルたちが、最終日に「涙の結婚」か「涙の別れ」を決断するリアリティ番組。今回は、二度の離婚を経験して消極的になっているチャラ男経営者のケンシと、彼の言動に不信感を募らせてきた美人ギャル・サチエの決断前夜が描かれた。

二股疑惑やキャバクラ通いなど自認クズぶりを発揮し、サチエから婚約3日後に指輪を突き返された過去を持つケンシ。親友から「あんないい子いないよ」「自分に自信がないの？」とガチ説教を受け、ケンシは「ボコボコにされた」とタジタジに。しかしその裏で、「前の結婚して別れた時の感じが戻ってきて、結婚ってことに心が折れちゃった」と過去の経験を振り返った本音を漏らした。

過去2回の離婚経験から、「結婚するほうがリスクがでかい。サチとは憎しみ合う関係になりたくない」と葛藤を吐露する酒クズ経営者のケンシ。結局、ホテルに戻ってからも「結婚をする覚悟がまだ全然ない」と弱音を吐き、これを聞いたスタジオのヒコロヒーは「えぇ！？」と信じられないといった声を上げた。