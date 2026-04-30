「家が怖いのか？」で激高 死体損壊容疑で職員の逮捕状請求 旭山動物園の焼却炉に人体の一部か
北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、３０代の男性職員から任意で事情を聞いていた捜査で、警察が死体損壊容疑で男性の逮捕状を請求したことが、捜査関係者への取材でわかりました。
これまでの経緯を振り返ります。
事態が明るみになったのは４月２４日。
（佐々木カメラマン）「現場となった焼却炉でしょうか。煙突が確認できます」
日本屈指の観光スポット・旭山動物園に衝撃が走りました。
「動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」
男性の妻と連絡がつかなくなったのは３月下旬ごろ。
４月に入って妻の関係者から警察に相談があり、２４日から捜査が始まりました。
さらにー
（山岡記者）「防護服を着た捜査員が多数確認できます」
警察は４日連続で男性の自宅を捜索しました。
近くに住む人は、４月に入ってからすでに男性の異変を感じていました。
（近くに住む人）「４月７日にご飯を届けた。母さん（妻は）どうしたのって言ったら『東京に行った』と私に言うから。その１週間後に嘘ついてるんじゃないの？入院してるんじゃないの？って言ったら、『入院してないよ』って言うから。違和感はあったね」
一方で、男性職員の知人は妻の話はほとんど聞いたことがないといいます。
（男性職員を知る人）「基本的に奥さんの話が出てくることはほぼないんですけど、いつも飲みに行ったら（男性職員は）帰らない。一回、『家が怖いのか？』と誰かに言われたら、（男性職員が）すごい怒ったのは覚えています」
男性は妻に対し「残らないよう燃やし尽くしてやる」と脅していたとみられることがわかっていますが、夫婦に関する警察への相談歴はありませんでした。
男性の供述は他にもー
「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」
旭川市によりますと、焼却炉の操作は１人でも可能で、解剖済みの動物を焼くため、深夜に使用する場合もあるといいます。
その一方で、使用できる人は限られていました。
（旭川市経済部 浅利豪部長）「使用できる人は動物園の職員のみ。その他の市の職員であろうが民間業者であろうが使用できない」
関係者によりますと、男性職員は焼却炉に日常的に入れる立場だったとみられています。
事態が明るみになってからおよそ１週間。
死体損壊容疑で男性の逮捕状を請求した警察は、容疑が固まり次第、男性を逮捕する方針です。
焼却炉からは人体の一部とみられるものが見つかっていて、経緯についても一刻も早い解明が求められます。