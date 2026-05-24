妻を殺害した疑いで再逮捕された北海道にある旭山動物園の飼育員の男が、数カ月前からスマートフォンで殺害行為に関する検索をしていたことが新たに分かりました。殺人の疑いで24日に送検された旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は、3月31日夜、旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いがもたれています。鈴木容疑者は「ロープで首を絞めた」と容疑を認めていて、「妻に異性関係を疑われた」などと供述していることが分かって