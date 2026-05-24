北海道旭川市の旭山動物園の職員の男が妻を殺害した疑いで再逮捕された事件で、男が「妻に異性関係を疑われた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者（33）は3月31日の夜、旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いで、おととい再逮捕されました。調べに対し「ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めているということで、さらに、「妻に異性関係を疑われた」という趣旨の供述をして