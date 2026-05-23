旭山動物園の焼却炉がある建物＝4月、北海道旭川市北海道旭川市の自宅で妻を殺害したとして、殺人の疑いで再逮捕された旭山動物園（同市）飼育員の市職員鈴木達也容疑者（33）＝死体損壊罪で起訴＝が「妻に異性関係を疑われた」という趣旨の供述をしていることが23日、道警への取材で分かった。妻からの要求に不満があったとも供述しており、道警は殺害に至る経緯を調べる。妻のものとみられるスマートフォンが、鈴木容疑者の