北海道・旭山動物園の飼育員の男が妻を殺害したとして逮捕された事件で、男が事件の数か月前から自身のスマートフォンで、事件に関連するような言葉を検索していたことがわかりました。旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33）は2026年3月31日、旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は遺体を動物園に運び込み、焼却炉で焼いた死体損壊の罪で起訴されていて、焼却炉からは由衣さんの骨が