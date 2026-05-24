北海道旭山動物園の飼育員の男が妻を殺害したとして逮捕された事件で、男が事件の数か月前から自身のスマートフォンで、事件に関連するような言葉を検索していたことがわかりました。旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33）は2026年3月31日、旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は遺体を動物園に運び込み、焼却炉で焼いた死体損壊の罪で起訴されていて、焼却炉からは由衣さんの骨が