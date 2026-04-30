東海地方でも、クマの目撃情報が相次いでいます。岐阜県のクマの生態に詳しい専門家に聞きました。

【写真を見る】子グマも人里で“学習”している… 相次ぐクマの目撃情報 遭遇リスク減らすには？ 専門家｢正しく知って対策を｣

（岐阜大学 淺野玄准教授）

Q.クマは冬眠したか？

「一部 雪が降る中でクマが目撃されたというニュースが出たが、ほとんどのクマは冬眠している。クマは冬眠中一切飲み食いしないので、冬眠から明けると衰えた体力を回復させるために、食べ物があるところに活動範囲を広げる」

子グマも人里で“学習”している？

淺野准教授によりますと、東海3県の今年の出没状況は例年通りだということです。



（淺野准教授）

Q.クマは今年も人里にやってくる？

「野菜や果物が人里に出ると、簡単にまとまって手に入ると学習する。子どもにもその行動が伝わるということが起きている」

クマ対策のポイントは？

ゴールデンウイークのお出かけのクマ対策は。



（淺野准教授）

「正しく恐れて 正しく知って対策をすることで、遭遇リスクはぐっと下がる。鈴をつけたり複数で行動したり、山の近くで危ないところは離れて行動する」



また、行き先でクマの目撃情報がないかを、事前に調べておくことが大切だということです。