リバプール退団決定のサラー、パレス戦で負傷交代も…「今季中に復帰できる見込み」とクラブが発表
遠藤航が所属するリバプールを今季終了後に退団することが決まっているモハメド・サラーにとって、思わぬアクシデントとなった。
現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節のクリスタル・パレス戦（３−１）に先発したサラーは、57分にドミニク・ソボスライとのワンツーでボックス内に侵入しようとした際、相手と軽く接触して転倒。その時に左足のハムストリングを痛めてピッチに座り込んだ。
メディカルスタッフの確認後、プレー続行は不可能なり、59分に無念の負傷交代となった。
今季は残り４試合。もし長期離脱となれば、サラーにとってパレス戦がリバプールでの最後の試合となる可能性もあったなか、クラブは29日に絶対的エースの状態を発表。軽度の筋肉損傷で「今季中に復帰できる見込み」と伝えた。
このリリースを受けて、リバプールの地元メディア『Liverpool Echo』は「リバプールに大きな朗報」と見出しを打った記事を掲載。「第35節のマンチェスター・ユナイテッド戦と第36節のチェルシー戦は欠場濃厚」としつつも、「５月24日に本拠地で行なわれる最終節ブレントフォード戦には出場できる見通し」と報じている。
最悪の事態は回避した格好だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節のクリスタル・パレス戦（３−１）に先発したサラーは、57分にドミニク・ソボスライとのワンツーでボックス内に侵入しようとした際、相手と軽く接触して転倒。その時に左足のハムストリングを痛めてピッチに座り込んだ。
今季は残り４試合。もし長期離脱となれば、サラーにとってパレス戦がリバプールでの最後の試合となる可能性もあったなか、クラブは29日に絶対的エースの状態を発表。軽度の筋肉損傷で「今季中に復帰できる見込み」と伝えた。
このリリースを受けて、リバプールの地元メディア『Liverpool Echo』は「リバプールに大きな朗報」と見出しを打った記事を掲載。「第35節のマンチェスター・ユナイテッド戦と第36節のチェルシー戦は欠場濃厚」としつつも、「５月24日に本拠地で行なわれる最終節ブレントフォード戦には出場できる見通し」と報じている。
最悪の事態は回避した格好だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」