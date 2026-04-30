ウィリアム皇太子＆キャサリン妃、結婚15周年を祝うファミリーフォトに絶賛の声 78万超の「いいね」
イギリスのウィリアム皇太子とキャサリン妃が結婚15周年を迎え、ファミリーポートレートを公開した。愛犬のオーラに加え、新たに家族に迎えられたとみられる子犬の姿もあり、78万超の「いいね」が寄せられるなど、絶賛の声が集まっている。
【写真】ウィリアム皇太子＆キャサリン皇太子妃一家、イースター礼拝に勢ぞろい 夫妻の出席は3年ぶり
現地時間4月29日、インスタグラムを更新した皇太子夫妻は、赤いハートの絵文字とともに「結婚15周年を祝って」とメッセージを添え、3人の子どもたち、12歳のジョージ王子、10歳のシャーロット王女、8歳のルイ王子とともに草むらで寝転ぶ写真をシェア。愛犬オーラと、昨年5月にオーラが出産したとみられるかわいい子犬の姿も写っている。
皇太子一家のほほえましい写真には、「愛し合うお二人、記念日おめでとうございます」「私のハッピーな推しファミリー。ご多幸をお祈りします」「なんて素敵な写真！」「美しいご家族！！ 記念日おめでとう」などとコメントが寄せられており、「いいね」の数は公開から16時間で78.8万件を超え、まだまだ増え続けている。
セント・アンドルーズ大学在学中に出会った皇太子夫妻は、2010年に婚約を発表。翌2011年4月29日、ロンドンのウェストミンスター寺院で結婚式を挙げた。式にはエリザベス女王夫妻やチャールズ国王（当時は皇太子）夫妻らが出席し、その模様は世界中で中継された。昨年はキャサリン妃にがんが見つかるなど、試練も経験した。
なお、愛犬のオーラは、妃の弟ジェームズ・ミドルトンから譲り受けたコッカースパニエルで、昨年6月に公開された皇太子の誕生日フォトで、子犬を出産したことが紹介されていた。子犬の名前は明らかになっていないものの、オーラが生んだ子犬3匹のうちの1匹だとみられる。Peopleによると、キャサリン妃は今年2月の公務中、「我が家にも、8ヵ月の子犬と、5歳のオーラがいます」と話していたそうだ。
引用：「プリンス＆プリンセス・オブ・ウェールズ」Instagram（＠princeandprincessofwales）
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現地時間4月29日、インスタグラムを更新した皇太子夫妻は、赤いハートの絵文字とともに「結婚15周年を祝って」とメッセージを添え、3人の子どもたち、12歳のジョージ王子、10歳のシャーロット王女、8歳のルイ王子とともに草むらで寝転ぶ写真をシェア。愛犬オーラと、昨年5月にオーラが出産したとみられるかわいい子犬の姿も写っている。
セント・アンドルーズ大学在学中に出会った皇太子夫妻は、2010年に婚約を発表。翌2011年4月29日、ロンドンのウェストミンスター寺院で結婚式を挙げた。式にはエリザベス女王夫妻やチャールズ国王（当時は皇太子）夫妻らが出席し、その模様は世界中で中継された。昨年はキャサリン妃にがんが見つかるなど、試練も経験した。
なお、愛犬のオーラは、妃の弟ジェームズ・ミドルトンから譲り受けたコッカースパニエルで、昨年6月に公開された皇太子の誕生日フォトで、子犬を出産したことが紹介されていた。子犬の名前は明らかになっていないものの、オーラが生んだ子犬3匹のうちの1匹だとみられる。Peopleによると、キャサリン妃は今年2月の公務中、「我が家にも、8ヵ月の子犬と、5歳のオーラがいます」と話していたそうだ。
引用：「プリンス＆プリンセス・オブ・ウェールズ」Instagram（＠princeandprincessofwales）