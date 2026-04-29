嵐の二宮和也（42）が29日放送のTBS「6SixTONES」（後8・54）にゲスト出演。5月末で活動を終了し、現在ラストツアーを行っている「嵐」の今後について言及する場面があった。

実はあまり関係性のない7人が仲良くなるためにさまざまな企画に挑戦。ドライブや買い物、大縄跳び、BBQなどで親交を深めた。

これまでの個人とグループの仕事の比重について聞かれた二宮は「心は全然嵐にあったよ」と回答。「嵐に還元できるものしか個人ではやらないって言ってたから」「タイアップを持ってこられるとか、嵐の時間を借りて個人の仕事をしてるっていう考え方だったから」などとグループにつながる仕事を選んでいたことも明かした。

5月末で嵐は活動終了となるが、「ずっと嵐はついてくるものだから。比べられるものが明確にずっと存在し続ける。グループが止まろうと、なくなろうと、それは変わらないんじゃないかな」と今後も存在し続けることを強調。

「嵐はなくなんない感覚?」と改めて問われると、「なくならないよ」と即答。「絶対なくならないよ、それは」と語気を強めた。

嵐のラストツアーは、3月13日の札幌ドームからスタート。5大ドームで全15公演を開催し、5月31日の東京ドーム公演がグループとして最後の活動となる。