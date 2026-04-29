２８日に放送されたテレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」で、予想額４００万円も、鑑定結果が１億円という超お宝鑑定が飛び出した。

集客数が減ってきている京都府立植物園の職員が登場。「秘蔵のお宝で集客アップしたい」と持参したのが、４００年前に中国で作られた幻の医薬研究書の「本草綱目」の初版本だった。

徳川家康も愛読したと言われる貴重な本だが、そんな本がなぜ植物園に？職員は１００年ほどまえに植物学者の白井光太郎氏が寄贈したと言われているというが、かなり前のことで「僕も詳しいこと、分からないんです」と申し訳なさそう。

ＡＩで鑑定額を予想してもらったところ、「偽物です。評価額３万円」と言われてしまい、あまり期待はしていない様子だったが、もしも本物であれば初版本は世界に１０組しかないという超貴重品。高額がついたら？と聞かれると、職員は「大々的に展示します。それで人を呼びたい」と訴えた。

予想評価額は「１年１万円で４００年なので４００万円」と予想。だが鑑定額は驚きの「１億円」だった。

当然スタジオは騒然となり今田耕司も「ええ！」「大変なことが起きた！」「１億円がでました！すごい」などと拍手喝采。専門家は「中国明時代の初版本に間違いありません」と断言。「貴重な本で、２０１１年にはユネスコ世界記憶遺産にも選ばれた」と説明。「欠本もあるが、５２巻ほぼそろっているのは世界で８組しかない」と驚き「是非展示をして、多くの人に見てもらってほしい」とした。

職員も涙を流して「ヤバいです」大喜び。応援に駆けつけた副園長らも顔を真っ赤にして「展示会やるぞ〜！」の紙を掲げて喜んでいた。