◇パ・リーグ ロッテ―楽天（2026年4月29日 ZOZOマリン）

人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のキャラクター、マリオが29日、ロッテー楽天戦でファーストピッチセレモニーに登場した。

ルイージとともに来場したマリオは、マウンドから外角低めへの見事なストライク投球。スタンドのファンをどよめかせた。試合中継で解説を務めたロッテOBの清水直行氏は「こんなに投げられるの？」と驚きを口にした。

この日の試合は任天堂株式会社の協賛で、ファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売40周年を記念した特別試合「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」として開催。

一〜三塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースを使用。試合前にはベース贈呈式も行われた。12球団統一で特殊なデザインが施された塁ベースを用いた公式試合が実施されるのは、プロ野球において初めての試みで、この日が最初の試合となる。

試合前にはロッテの佐藤都志也捕手、西川史礁外野手がマリオ、ルイージとフォトセッションに臨み、小、中学校時代に、よくマリオゲームで遊んだという佐藤は「ジャンプしましょうか。マリオジャンプ。ヒットでジャンプ」と笑顔だった。